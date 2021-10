Genehmigung in letzter Minute : Techno-Club in Kleve kann Freitag eröffnen

Das XLR8 an der Briener Straße in Kleve kann öffnen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Genehmigung kam auf den letzten Drücker. Jetzt kann der Klever Techno-Club XLR8 seine Eröffnung feiern: Am Freitag, 29. Oktober, und am Samstag, 30. Oktober, steigen die ersten beiden Partys.

Kleve hat den ersten Techno-Club in der Region: Am Freitag, 29. Oktober, und am Samstag, 30 Oktober, startet die Party jeweils ab 23 Uhr in den alten Hallen der XOX-Keksfabrik an der Briener Straße. Jetzt liegt auch endlich die Genehmigung für die Eröffnung des seit 2020 projektierten Clubs vor.