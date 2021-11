Gemüsezeiten gewinnt : Klimaschutzprojekte in Kalkar ausgezeichnet

Klimaschutzprojekte in Kalkar ausgezeichnet

Bei einer kleinen Feierstunde wurden die drei Projekte in Kalkar ausgezeichnet. Foto: Westenergie

Kalkar Die Macher eines Gemeinschaftsgartens, einer Blühwiese und die Pfadfinder haben sich um den Naturschutz verdient gemacht. Der erste Preis geht an „Gemüsezeiten Kalkar“.

(RP) Der Gemeinschaftsgarten „Gemüsezeiten Kalkar“ gewinnt den Westenergie-Klimaschutzpreis in der Stadt Kalkar und damit 500 Euro Preisgeld. Gemeinsam gratulierten Bürgermeisterin Britta Schulz, Harald Münzner, Kultur & Tourismus und Westenergie-Kommunalmanager Nils Rudolph den Gewinnern zu ihren Platzierungen und ihrem Engagement im Klima- und Umweltschutz . Es hatten sich sechs Initiativen für die drei zu vergebenen Preise beworben. „Die kreativen Ideen rund um den Schutz von Klima und Umwelt in unserer Stadt beeindrucken uns immer wieder“, sagte Bürgermeisterin Britta Schulz.

„Hönnepel erfüllt Gärtnerträume“ – unter diesem Motto starteten Norbert und Agnes Remy die Planung für den Gemeinschaftsgarten in Kalkar. Mit dem Angebot von pflanzfertigen Beeten über 45 Quadratmetern, auf denen von März bis November Gemüsearten auf eigenem Wunsch angebaut werden können, kommen Gartenbegeisterte aus der Region zusammen. Das Ehepaar bietet Gärtnersprechstunden an, in denen es fachgerechte Tipps rund um den Gemüsegarten gibt. Zusätzlich gibt es mehrmals im Jahr Pflanzaktionen, bei denen je nach Jahreszeit Salat, Kohl oder Kartoffeln gepflanzt und ausgesät werden.