Zahlen vorgestellt : Gemischte Bilanz für den Ausbildungsmarkt im Kreis Kleve

Kreis Kleve Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen steigt wieder an, gleichzeitig gibt es aber weniger Bewerber. Die Agentur für Arbeit präsentiere jetzt aktuelle Zahlen.

Gemeinsam mit den Zahlen zum Arbeitsmarkt hat die Agentur für Arbeit Wesel auch den Ausbildungsreport für März und das vergangene halbe Jahr in unserer Region vorgestellt. „Nach dem ersten Halbjahr fällt die Zwischenbilanz des Beratungsjahres 2021/2022 gemischt aus“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. „Nach zwei Jahren Corona-Pandemie steigt die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen wieder an. Gleichzeitig setzt sich die Entwicklung der vergangenen Jahre mit weniger Bewerbern für eine Ausbildung fort.“

Für interessierte junge Menschen biete der Ausbildungsmarkt daher gute Chancen. „Wer also einen Ausbildungsplatz sucht und sich noch nicht bei der Berufsberatung gemeldet hat, sollte dies nun umgehend nachholen“, sagt Ossyra. „Wir beraten persönlich in den Schulen sowie in den Arbeitsagenturen und mit unseren Partnern in den Jugendberufsagenturen. Außerdem bieten wir telefonisch und per Videoberatung Unterstützung sowie verschiedene Online-Tools an.“