Projekt in Hönnepel Reiche Ernte im Gemeinschaftsgarten „Gemüsezeiten“

In diesem Jahr gibt es viel zu ernten in den zehn Gemüsebeeten des Gemeinschaftsgartenprojekts „Gemüsezeiten“ in Hönnepel. „Es ist schön zu sehen, dass sich unser Projekt richtig lohnt. Wir haben viel Gemüse von besonders toller Qualität geerntet“, sagt Mitorganisator Norbert Remy. Auf chemische Pflanzenschutzmittel und mineralische Düngung werde gänzlich verzichtet. „Wer Bedarf hat, wird von uns unterstützt. Es finden zudem mehrmals im Jahr gemeinsame Pflanzaktionen statt“, sagt Remy. Und etwas stolz fügt er hinzu: „Seit drei Jahren gibt es ‚Gemüsezeiten‘ schon. Unsere Gärtnerinnen und Gärtner sind mittlerweile richtige Profis und bauen auch manchmal alte und seltene Sorten an.“ Natürlich bleibt bei der emsigen Gärtnerei auch mal ein bisschen Gemüse übrig. „Wir planen, gemeinsam, einen Fermentierkurs zu machen. So können wir unser überschüssiges Gemüse auch haltbar machen.“ Ein wenig Platz für neue Gärtner gibt es noch. Interessierte melden sich bei Norbert Remy unter: norbertremy1@gmail.com

Foto: Remy