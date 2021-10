Parzellen frei : Gemeinschaftsgärtnern in Hönnepel auch kommendes Jahr

Kalkar In Hönnepel wurden Parzellen für den ökologischen Anbau von Gemüse geschaffen. Ein Profi sorgt für die Pflanzen, Hobbygärtner fahren reiche Ernte ein. Fürs kommende Jahr gibt’s noch Chancen, mitzumachen.

(RP) Ein großes Stück Grünland an der Rheinstraße in Hönnepel erfuhr in diesem Jahr eine erhebliche Aufwertung. Die Familie Wilmsen stellte es zur Verfügung, damit Interessenten eine Parzelle zum Gemüseanbau mieten konnten. Das kam sehr gut an und wird nun auch fürs kommende Jahr angeboten.