Pläne fürs Gemeindezentrum : Bleibt die alte Hauptschule in Bedburg-Hau erhalten?

Bedburg-Hau Wie soll das künftige Gemeindezentrum von Bedburg-Hau aussehen? Zumindest Teile des Hauptschulgebäudes könnten bei der Neugestaltung umgenutzt werden, heißt es nun von der Verwaltung. Vorher hatte es zahlreiche Anregungen von Bürgern gegeben.

Bisher sah es so aus, als seien die Tage des Gebäudes der alten St.-Markus-Hauptschule in Bedburg-Hau gezählt. Das Gemeindezentrum soll umgestaltet werden, die von der Verwaltung zur Diskussion gestellten Pläne sahen einen Abriss vor, um Platz für Neues zu schaffen. Nun könnte es doch anders kommen. Es bestehen Überlegungen, ob – wenn nicht in Gänze – zumindest Teile des Gebäudes der Hauptschule neu überdacht und umgenutzt werden können. Das verrät Bürgermeister Stephan Reinders in einer Mitteilung, die die Gemeinde am Donnerstag verschickt hat. Was genau dann in das alte Schulgebäude ziehen könnte, das lässt der Bürgermeister noch offen.