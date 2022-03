Bürgerprotest um Kita-Ansiedlung : Gemeinde verspricht neuen Spielplatz in Hau

Bedburg-Hau Nach dem Protest von Anwohnern betont Fachbereichsleiter Dieter Henseler im Gespräch mit unserer Redaktion, dass es für den Neubau eines Kindergartens auf der Fläche eines Spielplatzes am „Grünen Graben“ in Hau einen neuen Spielplatz an anderer Stelle geben werde.

„Er wird nicht einfach ersatzlos wegfallen, das ist uns wichtig“, sagt Henseler. Bereits in der Ratssitzung im Dezember hatte Bürgermeister Stephan Reinders erklärt, dass der Spielplatz nicht ganz wegfallen werde. Für eine Alternative favorisiere er die Fläche am Hauer Eck, vielleicht könne der Spielplatz aber auch in den halbrunden Bereich am Reindershof verlegt werden.

Am Hauer Eck könne man sicher einen ansprechend gestalteten Spielplatz unterbringen, dort sei auch eine Toilettenanlage vorhanden, die man gegebenfalls nutzen könne. Man werde zu gegebener Zeit informieren, sowohl über den Standort als auch über Art und Umfang der Spielgeräte. In diesem Zusammenhang sei es ihm wichtig, so Reinders, dass die Gemeinde Bedburg-Hau in allen Ortschaften bedarfsgerecht und gut ausgestattete Spielplätze unterhalte, daher wolle man auch den neuen Spielplatz entsprechend attraktiv gestalten.

(lukra)