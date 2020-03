Vorschläge bis zum 31. März einreichen : Kranenburg verleiht wieder einen Heimatpreis

Kranenburg Die Vorschläge können bis zum 31. März bei der Verwaltung schriftlich eingereicht werden. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

(RP) Die Gemeinde Kranenburg verleiht in diesem Jahr wieder einen Heimatpreis. Vorschläge können bis zum 31. März (Eingangsdatum) bei der Kranenburger Verwaltung, Klever Straße 4 in 47559 Kranenburg, schriftlich eingereicht werden.

So geht es: Jeder kann Personen oder Personengruppen für den Heimatpreis in Kranenburg vorschlagen. Die Vorschläge müssen bis zum 31. März schriftlich eingereicht werden. Sie sind formlos möglich, müssen jedoch den oder die Empfänger eindeutig erkennbar machen und eine ausführliche Begründung enthalten.

So geht es weiter: Die Vorschläge werden dem Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung in nichtöffentlicher Sitzung vorgelegt, um einen, zwei oder drei Preisträger auszuwählen. Bei mehreren Preisträgern legt der Ausschuss die Höhe der einzelnen Preisgelder fest. Die Summe der Preisgelder darf die tatsächliche Zuweisung des Landes nicht übersteigen. Diese liegt aktuell bei bis zu 5000 Euro. Die Preisübergabe erfolgt im öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung in der zweiten Jahreshälfte. Der Preis wird in Form einer Urkunde überreicht. Die Dotierung des Preises wird im Anschluss an die Preisübergabe überwiesen.