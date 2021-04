Privatpersonen, Firmen oder Vereine : Kranenburg sucht Beet-Paten

Kranenburg Bürger, die Blumenbeete oder Rigolen pflegen möchten, können sich melden. Die Blumenbeete können dafür mit bunten Blumen, grünen Pflanzen oder Kräutern bepflanzt werden und so in kleine Oasen für Insekten und Kleintiere verwandelt werden.

Schön wäre es, so die Gemeinde, wenn auch die öffentlichen Blumenbeete und die Rigolen jeweils einen „Kümmerer“ hätten. Jeder, der Interesse hat, kann eine Patenschaft übernehmen und so Blumenbeete oder Rigolen pflegen. Die Blumenbeete können dafür mit bunten Blumen, grünen Pflanzen oder Kräutern bepflanzt werden und so in kleine Oasen für Insekten und Kleintiere verwandelt werden. Das Pflanzgut wird im entsprechenden Rahmen durch den Bauhof gestellt. Eine Bepflanzung der Rigolen ist nicht möglich, hier sollte lediglich alle paar Wochen gemäht werden.