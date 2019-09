Kranenburg : Drei Familienzentren stellen sich vor

Kranenburg Das umfangreiche Programmheft 2019/2020, illustriert durch zahlreiche Fotos, informiert über die Aktivitäten der Familienzentren „Storchennest“, „St. Barbara“ und „Lebensquelle“ in der Gemeinde Kranenburg.

„Es soll ein Zu-Gewinn sein. Familien werden noch mehr als bisher in den Mittelpunkt gestellt. Die Angebote in diesem Heft sollen dazu beitragen, die Potentiale von Familien zu stärken. Die Familienzentren bieten generationsübergreifend Bildung, Beratung und Begegnung“, heißt es im Vorwort, das in Deutsch, Niederländisch, Polnisch und Türkisch verfasst wurde. Die drei Familienzentren in der Gemeinde Kranenburg sind: AWO Kita und Familienzentrum Storchennest mit der Leiterin Stefanie Claaßen in der Grabenstraße 1 in Kranenburg, St. Barbara, Kath. Tageseinrichtung für Kinder und Familienzentrum NRW, Leiterin Annegret Aengen-Eyndt, Haferkamp 1 in Kranenburg-Nütterden und Lebensquelle-Integrative Kindertagesstätte und Familienzentrum, Leiter Ludger Ranft, Schulstraße 29 in Kranenburg-Nütterden.