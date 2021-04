Kranenburg : Coronatest-Drive-in jetzt auch in Kranenburg

Kranenburg Coronatest Drive-in ist auf dem Parkplatz neben dem Rathaus an der Klever Straße 4. Die Besucher der Testzentren müssen sich ausweisen. Terminabsprachen sind nicht erforderlich.

Ab Freitag, 9. April, öffnet in Kranenburg zusätzlich zum Testzentrum im Bürgerhaus ein Coronatest-Drive-in auf dem Parkplatz neben dem Rathaus an der Klever Straße 4. Die Öffnungszeiten der beiden Testmöglichkeiten in Kranenburg sind wie folgt: Testzentrum Kranenburg, Bürgerhaus, Mühlenstraße 7: an allen Tagen außer donnerstags und freitags, 9 bis 12 Uhr; donnerstags, 14 bis 18 Uhr; freitags, 9 bis 13 Uhr. Coronatest-Drive-in, Parkplatz neben dem Rathaus, Klever Straße 4: mittwochs, 9 bis 14 Uhr; donnerstags, 9 bis 14 Uhr; freitags, 14 bis 19 Uhr; samstags, 9 bis14 Uhr.