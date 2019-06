Kleve : Aus dem Leben der Pfarrei

Der Nachwuchs auf der Jagd nach dem Ball: Auch das gehört zu den pastoralen Angeboten von St. Mariä Himmelfahrt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Die Kirchengemeinde St.-Mariä-Himmelfahrt Kleve bietet verschiedene pastorale Angebote und Dienste an.

„Mit dem Konzept der Erst-Katechese versuchen wir, auf die sich verändernde Situation einzugehen, die sich während der bisherigen Erstkommunionvorbereitung zunehmend gezeigt hat“, sagt Pastoralreferent Michael Beermann in einem Gespräch, das im Pfarrhaus der Kirchengemeinde St.-Mariä-Himmelfahrt, Kapitelstraße 12, in Kleve stattfand. „Ein relativ großer Teil der Familien bringt eine sehr geringe Bindung an die Kirche mit und verfügt entsprechend über wenig bis keine eigene Gebets- und Gottesdienstpraxis. Für solche Kinder und Familien ist eine gewissenhafte Hinführung zum Sakrament der Eucharistie eine große Herausforderung und oft auch Überforderung“, sagt Beermann, der seit 2013 zum Seelsorgeteam der Propsteigemeinde gehört. Das Konzept umfasst zwei Stufen, den Tauferneuerungskurs und im Anschluss daran den Kommunionkurs. Im Sommer werden die katholischen Kinder eines Jahrgangs angeschrieben.

Gleichzeitig erhalten die Eltern der Kinder, die im Register als nicht getauft geführt sind, einen Brief, der sie dazu einlädt, über eine mögliche Taufe des Kindes nachzudenken. Im Anschluss an den Tauferneuerungskurs werden die Kinder in einem festlichen Wortgottesdienst ihre Freundschaft mit Jesus selber bekräftigen. Danach melden die Eltern ihre Kinder zur zweiten Stufe, den Kommunionkurs, an. Das Konzept wurde von Pastoralreferent Michael Beermann mit einer Gruppe von sechs engagierten Leuten entwickelt. „Es braucht sicherlich einige Jahre, bis diese Erst-Katechese einen festen Platz in der Kirche gefunden hat“, sagt Beermann (50), der aus Münster stammt und seine Ausbildung 1998/99 in Kellen absolvierte. Ganz wichtig für den Pastoralreferenten, der von 2000 bis 2013 in Emmerich gewirkt hat, ist der Dienst der Messdiener im Gottesdienst.

info Von Sternsingern bis zum Familienwochenende Auskunft Die pfarrlichen Angebote erläutert Pastoralreferent Michael Beermann unter der Telefonnummer 0170-5740851 oder michael.beermann@posteo.de Felder Erst-Katechese, Messdiener, Sternsingeraktion und Familienwochenende sind seine pastoralen Betätigungsfelder.

Es gibt für die vier Kirchen, die zur Katholischen Kirchengemeinde St.-Mariä-Himmelfahrt gehören, 60 aktive Jungen und Mädchen, die bei der Liturgie am Altar mitwirken. Die Messdiener holen das Friedenslicht aus Xanten und bieten es in Kleve an. Für die „Rotröcke“ gibt es verschiedene Aktionen das Jahr hindurch: Paddeln auf der Niers, Zelten im Klösterchengarten, Zoo in Arnheim oder Schlittschuhlaufen. Auch die jährliche Sternsingeraktion wird zum Großteil von den Messdienern durchgeführt, die sich auch als Begleiter engagieren. „Obwohl nicht ‚Kirche’ drauf steht, ist das Sternsingen eine gute Außenwerbung für die Kirche“, so Beermann. Das Sternsingen geschieht in Kooperation mit dem Jugendzentrum „Kalle“. „Eine tolle Sache für alle Beteiligten“, sagt Michael Beermann. Auch die Klever Bürgermeisterin wird von den „Königen“ besucht.