„Gelderse Poort“ in Millingen Beliebtes Ausflugslokal am Rhein hat geschlossen

Millingen · Das Restaurant „De Gelderse Poort“ in Millingen beendet seinen Betrieb. Für einige Monate wird das Gebäude umgebaut, dann soll es in anderer Form genutzt werden. Was die bisherigen Betreiber sagen.

15.01.2023, 09:48 Uhr

Ein Bild aus besseren Tagen, als „De Gelderse Poort“ auf der Deichkrone in Mllingen noch geöffnet war. Foto: De Gelderse Poort

Von Marc Cattelaens