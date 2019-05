Drillinge aus Geldern : Die ersten Gelderner Drillinge

Katrin Pasch (links), Lena Jansen und Andre Pasch haben beim Nachahmen des Drillingsfotos von früher richtig Spaß. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern Katrin Pasch, amtierende Spargelprinzessin, und ihre Geschwister Lena Jansen und Andre Pasch erzählen von ihrer Fußballbegeisterung, Geburtstagen, und warum sie sich als Jugendliche kaum gestritten haben.

Erst ein, dann zwei, und bei der dritten Ultraschalluntersuchung waren es drei Kinder, die zur Familie Pasch stoßen sollten. Als die ersten Gelderner Drillinge kamen Katrin, Andre und Lena am 10. Mai 1989 zur Welt. „Das gab es in unserer Familie noch nie. Drillinge waren ein absoluter Zufall“, sagt Lena Jansen, geborene Pasch. Erzählt hätten es die Eltern damals nach der dritten Ultraschalluntersuchung niemandem. „Und das, obwohl viele sie gefragt haben, ob es nicht doch zwei Kinder werden – so rund war sie“, erzählt Katrin Pasch. Ihre Mutter habe wohl immer geantwortet: „Ne, Zwei sind es nicht.“ Und das war schließlich auch nicht gelogen.

Aufgewachsen sind Katrin, Lena und Andre in Walbeck gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder Jörg. „Aus der Kelly-Family 2.0 wurde bei uns zwar nichts“, sagt Andre Pasch. Aber für einen großen Anteil einer Mannschaft habe es gereicht: „Fußball hat uns einfach alle begeistert.“ Als sie noch klein waren, haben sie alle im Walbecker Verein gespielt. Ihre Mutter hat die gemischte Mannschaft trainiert. Nur bei den Lieblingsvereinen haben sich die Familiengeister geschieden. „Mama und ich waren Bayern-Fans“, sagt Katrin Pasch und wird dabei recht streng von ihrem Bruder angeschaut. Er ist, wie auch der Rest der Familie, aufrichtiger Gladbach-Fan, besitzt seit 15 Jahren eine Dauerkarte und reist der Mannschaft sogar quer durch Deutschland – und darüber hinaus – hinterher.

Auch Lena hat eine intensive Verbindung zum Fußball, hat sie doch mit 16 ein knappes Jahr in der Frauenfußball-Bundesliga in einem Essener Verein mitgespielt. „Das war schon eine aufregende Zeit“, sagt Lena Jansen heute. Ihr Vater habe sie dreimal in der Woche zum Training gefahren, sei mit ihr dafür immer vier Stunden unterwegs gewesen, und dann kamen noch die Spiele am Wochenende dazu. „Er hat damals viel für meinen Traum getan, vor allem hatte er ja zu Hause noch drei andere Kinder“, erzählt Lena. Um den anderthalb Jahre älteren Bruder Jörg sowie um Andre und Katrin hätten sich in dieser Zeit vor allem die Großeltern gekümmert.

Das Foto entstand, als die Drillinge gerade zwei Jahre alt waren. Katrin (links) und Lena hatten oft das gleiche Outfit an. Foto: Norbert Prümen (nop)

Denn gerade als die Drillinge 14 Jahre alt wurden, verstarb ihre Mutter. Das habe vieles relativiert. „Wir haben uns in unserer Pubertät kaum gestritten, schon gar nicht um Kleinigkeiten, und sind dadurch noch mehr zusammengewachsen“, sagt Andre Pasch.

Auch heute sehen sich die Drillinge regelmäßig und erinnern sich noch gut daran, wie es damals beim Auszug aus dem Elternhaus war. „In der eigenen Wohnung war es plötzlich so leise“, sagt Lena Jansen, und ihre beiden Geschwister stimmen ihr mit heftigem Nicken zu. „Ich habe dann manchmal einfach den Fernseher oder das Radio angemacht“, gesteht sie.