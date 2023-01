Wirtschaft im Kreis Kleve Wettbewerb gegen Rassismus noch bis zum 16. Januar

(RP) Noch bis zum 16. Januar können sie beim Wettbewerb „Gelbe Hand“ mitmachen. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hin. Unter dem Motto „Mach’ meinen Kumpel nicht an!“ werden Projekte gesucht, die sich für ein solidarisches Miteinander im Job engagieren. „Durch den Krieg in der Ukraine sind im vergangenen Jahr viele Menschen aus dem Land zu uns gekommen. Die große Hilfsbereitschaft gegenüber den Geflüchteten hat gezeigt, dass Solidarität stärker ist als Hetze“, sagt Karim Peters von der NGG-Region Nordrhein. Gerade am Arbeitsplatz komme es darauf an, Rechtspopulisten entschieden entgegenzutreten.