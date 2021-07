Gegen den Landestrend : Zahl gestorbener Säuglinge im Kreis ist gestiegen

Kreis Kleve Landesweit sind die Zahlen gesunken, anders im Kreis Kleve. Ein Gesundheits-Experte warnt aber davor, die Zahlen überzuinterpretieren. Was sind die häufigsten Ursachen bei Todesfällen von Säuglingen?

Gründe für die Säuglingssterblichkeit kann es mehrere geben: Frühgeburten sind eine wichtige Ursache, sie treten besonders häufig bei Mehrlingsschwangerschaften auf. Auch angeborene Fehlbildungen können zum Tod in den ersten Lebenstagen führen. Dazu gehören beispielsweise Herzfehler oder die spina bifida, auch offener Rücken genannt. „Die häufigste Todesursache bei den Säuglingen ist allerdings der plötzliche Kindstod, wobei die meisten Todesfälle zwischen dem zweiten und vierten Lebensmonat eintreten. Der Tod tritt fast immer während des Schlafs ein“, sagt Michael Lobscheid. „Warum dies geschieht, konnte die Wissenschaft bis heute nicht endgültig klären. Glücklicherweise folgen immer mehr Eltern den wissenschaftlichen Empfehlungen zur Vermeidung möglicher Risikofaktoren, wodurch die Zahl der Todesfälle deutlich gesunken ist.“ Starben Anfang der 90er Jahre in Deutschland jährlich noch rund 1300 Babys am plötzlichen Kindstod, so seien es heute nur noch rund 150.