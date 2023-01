Keine weiteren Funde Geflügelpest im Kreis Kleve – Sperrzone in Kalkar aufgehoben

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Kalkarer Betrieb Mitte Dezember 2022 gab es bei den nachfolgenden Kontrollen im betroffenen Gebiet keine weiteren positiven Laborbefunde. Die 10-Kilometer-Sperrzone wird somit aufgehoben. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat der Kreis Kleve am 10. Januar 2023 auf seiner Internetseite veröffentlicht (www.kreis-kleve.de / Aktuelle Themen: Bekanntmachungen). Die Regelungen, die unter anderem die Ein- und Ausfuhr von Geflügel und tierischen Produkten in diesem Gebiet eingeschränkt haben, sind damit ab Mittwoch, 11. Januar 2023, aufgehoben.