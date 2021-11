Theaters im Fluss : Das Café bringt Menschen zusammen

Auch am Cafétisch findet Integration statt: Viele der geflüchteten Frauen sind dankbar für die Initiative und nehmen regelmäßig an den Treffen teil. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Maria Schneider-Bleß organisiert seit 2015 eine Gesprächsrunde für geflüchtete Frauen, die ihren Platz in Kleve finden wollen. Seit einigen Monaten trifft man sich beim Theater im Fluss. Unsere Redaktion war bei der bunten Runde dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Wer am Flüchtlingscafé von Maria Schneider-Bleß teilnimmt, sollte ein kräftiges Sprachorgan haben. Die Frauen quatschen quer durcheinander, das fröhliche Stimmenwirrwarr schalt bis vor die Türe des Klever Theaters im Fluss. Es geht bunt zu. Seit 2015 organisiert das Haus Mifgash den Austausch, noch nicht allzu lange trifft man sich an der Ackerstraße. „Während der Flüchtlingswelle kam mir der Gedanke, dass wir etwas tun müssen, um die Geflüchteten zu vernetzen. Ich kenne solche Flüchtlingscafés schon aus meiner Studentenzeit in den Achtzigerjahren“, sagt Schneider-Bleß. Jeden Donnerstagvormittag von neun bis zwölf Uhr setzen sich die Frauen zusammen, die Verkehrssprache ist Deutsch. „Das ist uns ganz wichtig. Für die Integration ist das Erlernen der Sprache unabdingbar“, so die Initiatorin. Es gebe seit Jahren eine Whatsapp-Gruppe, in der sich aktuell knapp 35 Frauen befinden. Nicht immer kommen alle zusammen, mehr als zehn aber seien es meistens, so Schneider-Bleß. Die Gruppe frühstückt gemeinsam, zudem praktiziert man Yoga und nimmt an Projekten im Museum Kurhaus teil.

Maria Schneider-Bleß bietet regelmäßig auch Sprachkurse an. „Viele der Frauen bei uns haben Kinder, einige sogar mehrere. Daher können sie nicht an den Sprachkursen der Volkshochschule teilnehmen, die vier Mal in der Woche stattfinden. Deshalb übe ich mit ihnen, auch wenn ich keine Zertifikate ausstellen kann. Bis zu einem Niveau von A1 oder A2 klappt das sehr gut“, erklärt Schneider-Bleß. Allerdings würden die Frauen dringend Nachweise brauchen, um eine Ausbildung beginnen zu können oder Arbeit zu finden.

Die Geflüchteten stammen unter anderem aus Afghanistan, Syrien, Pakistan, der Mongolei oder Brasilien. Gelegentlich stoßen auch Männer hinzu. „In vielen Herkunftsländern ist die gesellschaftliche Stellung der Frau sehr schlecht, mit unserem Begriff der Gleichberechtigung kann man dort nicht viel anfangen. Die Frauen aber möchten unsere Kultur kennenlernen“, sagt Maria Schneider-Bleß.

Das bestätigt Zofnun Noori. „Durch dieses Café lerne ich nicht nur die deutsche Sprache besser kennen. Man kann sich hier auch über alle Themen austauschen, die einem auf dem Herzen liegen. Die Stimmung ist richtig gut“, sagt Zofnun Noori, die aus Afghanistan stammt und fünf Kinder großzieht. „Da ist immer eine Menge los“, sagt die Frau im Gespräch mit unserer Redaktion.

Maria Schneider-Bleß hilft auch mit, wenn die Freundinnen Post von Behörden bekommen. „Mit dem Amtsdeutsch ist das ja immer so eine Sache“, so die Klever Ehrenamtlerin, die selbst Englisch und Französisch spricht. Braucht Schneider-Bleß einen arabischen Übersetzer, hat sie sofort Helfer an der Hand, so erklärt sie. Gerne würde sie das Flüchtlingscafé mehrfach in der Woche anbieten. Doch da die Kleverin beim Finanzamt beschäftigt ist, passt das zeitlich nicht.

Die Speisen bringen die Teilnehmerinnen meist selbst mit, zudem ist die Gruppe auf Spenden angewiesen. „Wir haben aktuell ein wenig das Gefühl, dass wir von der Öffentlichkeit vergessen werden. Daher bitten wir mit Nachdruck um Spenden“, sagt Maria Schneider-Bleß.

Für die Frauen sei es nicht immer einfach, Anschluss und einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Für Elisabete de Andrade Sales gilt das zweifelsohne nicht. Die Frau aus Brasilien ist eine echte Frohnatur, sie geht offen auf Fremde zu.