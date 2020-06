Erwachsenenbildung : Gefangene lernen für das Leben in Deutschland

Gefangene lernen für das Leben in Deutschland

Um gut in die Zeit nach der Haft zu starten, ist es wichtig, dass ausländische Entlassene gut Deutsch sprechen. Das hilft, einen Job zu finden. Foto: Feuerwehr Kleve

Kleve Nur wenn sie einigermaßen gut Deutsch können, haben ehemalige JVA-Insassen die Chance, später eine Beschäftigung zu bekommen. Die meisten nehmen desdhalb gerne an Sprachkursen teil.

700 Unterrichtsstunden büffelten sie, hörten aufmerksam zu, lernten wissbegierig. Und schließlich stand für sechs Inhaftierte der Justizvollzugsanstalt Kleve (JVA) die Prüfung an. Denn die JVA hat nun erstmals die Teilnehmer des Deutschunterrichts dem Test „Leben in Deutschland“ unterzogen. Mit Erfolg.

Nur unter Beachtung der umfangreichen Corona-Hygienevorschriften wurde es möglich dass der Test stattfinden konnte. Er vervollständigt den Abschluss des Deutschunterrichts, der den Absolventen bescheinigt, die Sprache auf dem Niveau des europäischen Referenzrahmens B1 zu beherrschen. Der Abschluss erhöht die Chancen, dass Inhaftierte eine Ausbildung beginnen können oder nach Ende der Haftzeit dem Arbeitsmarkt qualifizierter zur Verfügung stehen. Die Prüfungen im Bereich A1 bis B2 führten Melanie Dekker (VHS Kleve, Fachbereichsleitung Deutsch), Melanie Dekker in Kooperation mit Ildiko Tamasi (Pädagogischer Dienst) und Luca Dawidowski (Integrationsbeauftragter JVA Kleve) durch.

Ziel der Integrationskurse in der JVA ist, dass die Teilnehmer die deutsche Sprache erlernen und die hierzulande gültigen Normen und Grundwerte, Rechte und Pflichten vermittelt bekommen. Zusätzlich gehört im Rahmen der politischen Bildung und Landeskunde ein Überblick über die Geschichte Deutschlands sowie Europas dazu. Dieses Paket soll wesentlich zur Integration in den Justizvollzug beitragen, aber auch den Grundstein für die Integration in die Gesellschaft nach der Haftentlassung bilden.