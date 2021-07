Exoten im Tiergarten : Pedro und seine Schutzkugel

Kleve Wir stellen besondere Bewohner des Klever Tiergartens vor. Seit einigen Tagen lebt im Affenhaus auch ein Gürteltier. Die Tierart steht auf der Roten Liste.

Seit einem halben Jahr ist Martin Polotzek nun Leiter des Klever Tiergartens. Seitdem sind gleich mehrere Exoten neu in die Kreisstadt gezogen – darunter etwa die Maras oder das Südliche Kugelgürteltier Pedro, das aus dem Zoo in Leipzig stammt. Die südamerikanische Tierart wurde zuletzt auf die Rote Liste gesetzt und als „potenziell gefährdet“ eingestuft.

Was? Jeden Samstag stellen wir einen besonderen Bewohner des Klever Tiergartens vor. Jeden Montag verlosen wir einmal zwei Karten für den Familienzoo in Kleve.

Besonders interessiert seien Besucher daran, die Kugel von Pedro zu beobachten, der 2011 in Ostdeutschland geboren wurde. „Die Tiere sind meist nachtaktiv und formen bei drohender Gefahr eine Kugel. Dennoch bekommen auch unsere Gäste immer wieder zu sehen, wie Pedro sich zusammenrollt – sogar vormittags“, sagt Veterinärmediziner Martin Polotzek. Ob der Kugelform sowie der verhornten Platten an Kopf und Schwanz sind die Tiere vor Raubtieren bestmöglich geschützt. Durch den Mechanismus des Zusammenrollens haben Pedro und seine Artgenossen zudem kaum natürliche Feinde. Sie ernähren sich in der freien Wildbahn von Insekten wie Ameisen, die sie mithilfe ihrer Tasthaare wahrnehmen. Diese befinden sich am Bauch und dienen auch der Orientierung. Im Tiergarten bekommt der Exot zudem Karotten, Äpfel oder eingeweichtes Katzen- und Hundefutter.