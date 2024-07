Neues Personal für die JVA Kleve Warum arbeitet man im Gefängnis?

„Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.“ Diesen Verfassungs- und Amtseid leisteten insgesamt sieben neue Bedienstete am Montagmittag in der Kirche der Justizvollzugsanstalt Kleve. Lisa Felde, Denis Sobkowiak, Andre Peters, Jannik Sieminski, Jana Ricken, Marvin Klösters und Patrik Moczygemba wurden hier in ein Beamtenverhältnis auf Probe und Widerruf berufen. Sie haben ihre zweijährige Ausbildung zum Justizvollzugsanwärter entweder abgeschlossen und traten am gleichen Tag den Dienst an, oder beginnen demnächst mit ihrer Ausbildung.