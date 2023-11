Gedenken zur Pogromnacht in Kleve „Wir sind verpflichtet, antijüdischen Vorurteilen zu widersprechen“

Ron Manheim, Ehrenvorsitzender von BethHaMifgash, hielt die Ansprache. „Es brennt! Es brennt!“ hatte er als Titel für seine eindringliche Rede gewählt, in Anlehnung an ein jiddisches Lied, das 1938 in Polen entstanden ist. „„Es brent! Briderlekh, es brent!“, heißt es in dem Lied – genauso, wie auch die Klever Synagoge 1938 brannte, so Manheim. „Löscht das Feuer!“, lautet die letzte Zeile – das sei auch heute aktuell, so Manheim, der mit Befremden auf die Pro-Palästina-Demos in Kleve hinwies. „Noch immer habe ich mich nicht davon erholt. Nicht, dass mich die Freiheit der Palästinenser nicht interessieren würde – im Gegenteil“, so Manheim. „Aber warum jetzt? Warum nicht drei Wochen vor dem Massaker in Israel? Das kann doch nicht anders verstanden werden, als als Rechtfertigung oder Unterstützung der Hamas.“ Manheim forderte auch, dass die Lokalpolitik die Demokratie da stärken müsse, wo sie schwach sei, also bei Nichtwählern und antidemokratischen Wählern. „Holt die Menschen zurück, löscht das Feuer!“