Geburtenzahlen in Kleve : Giulia ist das Neujahrsbaby

Stolze Mutter, friedliches Kind: Giulia Moncada kam am Neujahrstag zur Welt, das Kleidchen fürs Foto ist ein Geschenk der Uroma. Foto: KKLE / Momsen Foto: THOMAS MOMSEN

Kleve 1301 Babys meldet die Frauenklinik des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums für die abgelaufenen zwölf Monate, darunter 15 Zwillingsgeburten. Die Eltern des Neujahrsbabys waren eigentlich nur zum Familienbesuch in Goch.

Die Zahl der Geburten im St.-Antonius-Hospital Kleve ist im Jahr 2021 leicht gestiegen: 1301 Babys meldet die Frauenklinik des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums für die abgelaufenen zwölf Monate, darunter 15 Zwillingsgeburten. Zum Vergleich: 2020 waren es insgesamt noch 1242. Geburtenstärkste Monate im vergangenen Jahr waren August (129), September (129) und November (122). Die Mädchen waren dabei mit 654 leicht in der Überzahl. „Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich anhand der Geburtenzahlen nicht feststellen“, sagt Klinik-Sprecher Christian Weßels. So habe man zum Beispiel auch neun Monate nach dem ersten Lockdown keine Ausschläge in der Statistik nach oben oder unten erkennen können. Auch bei den geburtenstärksten Monaten gebe es keine feste Gesetzmäßigkeit – auch wenn der Monat mit den meisten Geburten 2021 wie auch schon 2020 der August war.

Die beliebtesten Vornamen hat das St.-Antonius-Hospital Kleve ebenfalls ausgewertet. Im Jahr 2021 waren das bei den Mädchen Emilia, Leni, Lena, Lina und Isabella. Im Jahr zuvor war noch Mia vorne. Bei den Jungen sind Felix, Leon, Luca, Lio und Jonathan am beliebtesten gewesen – im Jahr 2020 war Oskar Spitzenreiter.

Info Zahl der Geburten in Kleve relativ konstant Nachdem vor einigen Jahren am St. Willibrord-Spital in Emmerich die Geburtshilfe geschlossen wurde und die Zahlen in Kleve einen Satz nach oben machten, blieben sie relativ konstant. 2021 1301 Geburten 2020 1242 Geburten 2019 1296 Geburten 2018 1305 Geburten

Als eines der ersten Babys begrüßte Giulia Moncada am Neujahrstag um 10.17 Uhr das Jahr 2022. Sie brachte 2575 Gramm bei 49 Zentimetern auf die Waage. Ausgezählt war die kleine Giulia zwar erst für Mitte Januar – aber offenbar wollte sie nicht länger warten. Ihre Eltern Concetta Prezzavento (23) und Luca Moncada (25) leben in Gelsenkirchen und waren eigentlich in Goch bei ihrer Familie, um den Jahreswechsel gemeinsam zu verbringen. „Die Nacht verlief dann etwas anders als gedacht“, sagt die junge Mutter schmunzelnd. „Wir sind sehr glücklich.“ Im St.-Antonius-Hospital fühle man sich gut aufgehoben. „Ein großer Dank an das ganze Team!“

Die Zahl der Geburten in Kleve hat sich in den vergangenen Jahren zwischen 1200 und 1300 eingependelt (siehe Infokasten). Mit der Entwicklung der Geburtshilfe zufrieden zeigen sich entsprechend Lubos Trnka, Chefarzt der Frauenklinik, und Jochen Rübo, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie Neonatologie am St.-Antonius-Hospital. Das Krankenhaus verfügt über mehrere Entbindungszimmer mit räumlich integriertem Kreißsaal, Operationssaal und einer von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie Neonatologie geführten Neugeborenen-Intensivabteilung. Die Neugeborenen-Intensivabteilung liegt in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Kreißsaal, ein Kinderarzt ist rund um die Uhr in Minutenschnelle verfügbar, auch ein Hebammen-Team steht den Müttern zur Seite.

Anders als im Klever Krankenhaus kamen in Nordrhein-Westfalen gesamt 2021 vermutlich so viele Kinder auf die Welt wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Vergangenes Jahr wurden in NRW schätzungsweise etwa 174.400 Babys geboren, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Das seien rund 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die höchsten Zuwächse habe es wohl im Kreis Euskirchen, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Kreis Wesel gegeben. Die stärksten Rückgänge würden für Leverkusen und den Kreis Höxter erwartet.