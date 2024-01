GDL-Streik im Kreis Kleve Ersatzverkehr für Niersexpress – Niag warnt vor Problemen bei Busverkehr

Die Niag warnt unterdessen vor einer Störung des Busverkehrs in den kommenden Tagen. Durch die angekündigten Protestaktionen von Landwirten sowie den Streik bei der Bahn könne es im gesamten Liniennetz auch in den nächsten Tagen zu Einschränkungen kommen, heißt es. „Hohes Verkehrsaufkommen durch Umsteiger auf Busse und auf den Pkw dürften zu einem höheren Verkehrsaufkommen führen, durch ein Mehr an Fahrgästen in unseren Bussen kann es wegen häufigerer Halte zu Verspätungen einzelner Busfahrten kommen.“