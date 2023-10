Strecke zwischen Kleve und Düsseldorf Warnstreik trifft Niersexpress – RRB arbeitet an Busnotfahrplan

Pendler und Wochenendausflügler zwischen Kleve und Düsseldorf müssen am Samstag wieder stark sein: Die Bahngewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder beim Eisenbahnunternehmen Transdev zu einem zwölfstündigen Warnstreik aufgerufen. „Dieser wird sich auf den gesamten Betrieb der RheinRuhrBahn auswirken“, warnt der Verkehrsbetrieb am Freitag auf seiner Internetseite. Davon dürfte dann also auch wieder der RE10 betroffen sein. Auf der Zugstrecke des Niersexpress müssen Bahnreisende deshalb am Samstag, 21. Oktober, zwischen 2.30 Uhr und 14.30 Uhr mit Beeinträchtigungen rechnen.