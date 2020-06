Verschwundene Gaststätten : „Eine schöne, aber anstrengende Zeit“

Brigitte und Martin Smits waren Wirtsleute mit Leib und Seele. Früher standen die Gäste in Dreierreihen hinter dem Tresen, erinnern sie sich. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg Nach fast 80 Jahren schloss die Gaststätte „Smits“ in Kranenburg-Mehr auf der Wibbeltstraße Anfang 1991 für immer die Tür. Die ehemaligen Wirtsleute Martin und Brigitte Smits schwelgen noch gerne in Erinnerungen.

Die interessante, wechselvolle Geschichte der Familie und Gaststätte „Smits“ im verträumten Dorf Mehr in der Gemeinde Kranenburg beginnt im Jahr 1913, ein Jahr vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges. Das Wirtshaus stand an der Ecke Wibbeltstraße/Boursweg und ist heute ein Wohnhaus. Die damaligen Besitzer mussten Mehr verlassen, da der Hausherr eine Magd schwängerte, was damals ein Skandal war.

Martin Smits aus dem niederländischen Middelaar in der Provinz Limburg erwarb die Gaststätte und entwickelte sie mit seiner Frau Gertrud zu einem Mittelpunkt des dörflichen Lebens. Gleichzeitig befand sich ein Lebensmittelgeschäft sowie eine Bäckerei in dem Gebäude. Außerdem wurde, wie es früher üblich war, eine kleine Landwirtschaft betrieben. Anfang des Zweiten Weltkrieges übernahm Sohn Karl die Wirtschaft zusammen mit den restlichen Geschäften. Nach dem Krieg heiratete er seine Anni geb. Janssen aus Wyler. Karl bekam den Spitznamen „Knint“ (auf deutsch Kaninchen) verpasst und war 1956 Mehrer Schützenkönig.

Info Mehrs Hauptstraße nach Heimatdichter benannt Der Namengeber Die Wibbeltstraße, an der die Gaststätte stand, geht zurück auf Augustin Wibbelt, geboren 1862 und gestorben 1947 in Vorheim bei Ahlen, der ein katholischer Geistlicher und Mundartdichter war. Nach der Priesterweihe 1888 in Münster wurde er Kaplan in Moers. Über Oedt und Duisburg erhielt er 1906 die Leitung der Kirchengemeinde in Mehr. 30 Jahre lang In Mehr wirkte Wibbelt fast dreißig Jahre lang, bis er 1935 in den Ruhestand trat. Sein bekanntester Gedichtband: Mäten-Gaitlink (Märzamsel). Nach ihm wurde die Hauptstraße von Mehr benannt: Wibbeltstraße.

„Mein Vater war Wirt durch und durch“, beschreibt heute sein Sohn Martin den Charakter seines Vaters, der obendrein sehr tierlieb war. Karl Smits kurbelte das öffentliche Leben in Mehr nach dem Krieg wieder an. Er besorgte für die erste Mehrer Kirmes nach Kriegsende ein Zelt und Rotwein (es gab nur Wein) in Krefeld, der jedoch bereits am ersten Tag vertilgt wurde. Im November 1953 gründeten 20 Männer in den Räumen der Gaststätte den Fußballverein DJK SG Mehr/Niel und erkoren die Wirtschaft zum Vereinslokal. Ebenso hielten es die Schützen und der Taubenverein sowie die Bühnenfreunde Mehr.

1956 wurde der Saal an die Gaststätte angebaut, der bis zu 200 Gästen Platz bot. Innen stand bei Bedarf eine Bühne für Vorführungen zur Verfügung. Karl Smits starb jedoch schon sehr früh mit nur 49 Jahren 1965 an einem Herzinfarkt. Die Gaststätte führte zunächst seine Witwe weiter, später übernahmen seine Kinder Martin und Monika. Im Saal wurden große Hochzeits- und Geburtstagfeiern veranstaltet, teilweise mit bis zu 150 Teilnehmern, ebenso wurden Beerdigungskaffees ausgerichet. „Wir haben alles selbst gekocht“, erinnern sich Martin und Brigitte Smits. „Wir hatten viel Glück mit unserem treuen Personal. Unsere Köchin Mia Maaßen wurde des öfteren nach dem Essen von den Gästen durch den Saal getragen. Die Kreisverwaltung Kleve richtete ihr Jagdfest bei uns aus, die Mehrer Jäger veranstalteten ihr jährliches Schüsseltreiben, und reiche Geschäftsleute aus Nimwegen und Beek, die mit ihrem Chauffeur vorgefahren kamen, genossen unser vorzügliches Wildbret einmal im Jahr“, schildern sie weiter. Alljährlich nach getaner Arbeit als Musikbegleitung des Mehrer Martinszuges stattete der Musikverein Düffelward unter der Leitung von Aloys Rambach dem Lokal einen Besuch ab. „Sie brachten mir ein Ständchen zum Namenstag, ganz ohne Hintergedanken“, erzählt Smits schmunzelnd.

1970 trat Brigitte in das Leben von Martin Smits. Sie half zuerst am Wochenende im Lokal mit. 1976 gaben sie sich das Jawort und übernahmen die Gaststätte. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Im Saal probte die damals so bekannte wie beliebte Klever Tanzband „Telstars“, und sie gab auch dort ausverkaufte Konzerte. Außerdem kehrten die trinkfesten Reserve-Kicker von Siegfried Materborn nach jedem Spiel in Mehr in die Kneipe ein und hauten die voll gefüllte Kameradschaftskasse auf den Kopf. Bei diesen Feierlichkeiten holten sie einmal ein Pony vom Feld direkt in den Wirtschaftsraum.