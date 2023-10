Gasthörer, Sport und Kinder-Uni So profitieren auch Nicht-Studenten von der Hochschule Rhein-Waal

Kinder-Uni am Campus Kleve Nachhaltigkeit, Klimawandel – das sind Begriffe, die Erwachsene heutzutage fast schon selbstverständlich in ihrem Wortschatz benutzen. Aber wie erklärt man Kindern, was damit gemeint ist? Das möchte eine Veranstaltungsreihe an der Hochschule Rhein-Waal versuchen. Im Wintersemester 2023/24 geht die Kinder-Uni für Acht- bis Zwölfjährige wieder an den Start. Die Kinder schauen dabei nicht nur zu, sondern werden aktiv an den Bühnenexperimenten beteiligt. Mit viel Spaß entdecken sie so naturwissenschaftliche Phänomene. Und vielleicht lernen die erwachsenen Begleiter auch noch etwas dabei.