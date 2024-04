Gastfamilie in Goch „Eine ganz normale Familie“

„Jeder darf hier so sein, wie er ist“, antwortet Kornelia Dörning auf die Frage, warum das Zusammenleben in der Familie so gut funktioniert. Und alle im Wohnzimmer nicken. Seit über zehn Jahren leben „Gasttochter“ Jasmin L. (24 Jahre) und „Gastsohn“ Demokrat M. (33 Jahre) im Rahmen des Angebots „Leben in Gastfamilien“ des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) bereits unter ihrem Dach in Goch. Gastfamilien können ein guter Rahmen für erwachsene Menschen mit Behinderung sein, die weder in einem Wohnheim noch alleine leben möchten, und die Sicherheit und Unterstützung eines familiären Umfelds schätzen.