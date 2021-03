Gartenhausbrand in Kleve greift auf Balkon über

Flammen schlagen aus einem Gartenhaus in Kleve. Foto: Feuerwehr Kleve

Kleve Am Samstagmorgen war über Kleve eine Rauchwolke weit sichtbar, eine Gartenlaube war in Brand geraten. Ein angrenzendes Wohnhaus musste geräumt werden.

Bei einem Brand eines Gartenhauses in Kleve mussten am Samstagmorgen mehrere Wohnungen evakuiert werden. Wie die Feuerwehr mitteilt, griffen die Flammen auch auf den Balkon des mehrstöckigen Gebäudes über. Die Fensterscheiben der Wohnung platzten, Rauch drang in die Zimmer ein.