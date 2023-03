Sanierungspläne angenommen Galeria-Mitarbeiter in Kleve können aufatmen

Prägend für Galeria werde nun die Fokussierung auf „chancenreiche Standorte und sinnvolle Flächen sein“, wie es in einer Mitteilung heißt. Dafür setzt man auf ein Paket an Maßnahmen wie den schnellen Umbau aller Filialen in drei Jahren und eine „größere Lokalisierung mit mehr Verantwortung in den Regionen“. Wörtlich heißt es in der Mitteilung des Unternehmens: „Schon jetzt zeigen sich in den Pilot-Filialen erste Erfolge. Hier wurde investiert und das neue Verständnis vom Warenhaus der Zukunft in die Praxis umgesetzt.“ Dazu gehört auch die Filiale in Kleve. Das Haus in der Fußgängerzone Galeria war neben Frankfurt und Kassel als eines von drei Häusern deutschlandweit auserkoren, um Modell zu stehen für das, was Kunden auch in Zukunft anlocken soll. 180 Tage lang wurde renoviert, im Oktober 2021 groß wiedereröffnet.