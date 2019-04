Aktion in Kleve : Galeria Kaufhof Kleve fördert Mütter vor Ort

Kleve Im Rahmen der Aktion „Mama ist die Beste“ möchte Galeria Kaufhof Kleve eine lokale gemeinnützige Organisation unterstützen, die sich für die Bedürfnisse von Müttern in der Region engagiert.

„Die Aktion ist eine tolle Möglichkeit, um Müttern hier in Kleve etwas zurückzugeben. Daher möchte ich Organisationen aus der Gegend ermutigen, sich ab sofort zu bewerben und diese Chance zu nutzen“, so Filialgeschäftsführerin Annette Kraska. Unter dem Motto „Montag ist Mama-Tag“ wird Galeria Kaufhof ab Juni 2019 von jedem Verkaufsbon, der an einem Montag generiert wird, einen Cent an eine lokale Einrichtung spenden. Zum Aktionsende im Frühjahr 2020 erfolgt die Gewinnausschüttung an die Partnerorganisation.