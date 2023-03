Filiale nicht auf der Streichliste Galeria in Kleve steht vor der Rettung

Das Haus auf der Großen Straße gehört der Immobiliengesellschaft Zevens Grundbesitz. Eine auswärtige Investorengruppe hatte es an das Klever Unternehmer Bernd Zevens beziehungsweise vor zehn Jahren verkauft. „Es war immer klar, dass unser Haus gute Chancen hat. Hier wurden stets schwarze Zahlen geschrieben“, sagt Bernd Zevens am Montag. Der Unternehmer war stets vorsichtig optimistisch. Denn keines der 131 Kaufhäuser in Deutschland konnte sich in Sicherheit wiegen. Für Kleve gab es aber immer gute Argumente dafür, dass das Warenhaus in der Innenstadt eine Zukunft hat. So hatte etwa der Sanierungsexperte Arndt Geiwitz im Vorfeld erklärt, man werde sich von Häusern trennen, die dauerhaft Verluste schreiben. Darunter fällt Kleve eben nicht.