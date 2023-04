„Goldene Sonne“ im Wunderland Kalkar Gala mit Stars von vorgestern bis heute

Wer hatte den Applaus am meisten verdient? Der Mann, der seinem Publikum seit mehr als 50 Jahren Spaß bereitet, der Wissenschaftler, der die Erde schon dreimal aus dem Weltall betrachtet hat, die Frau, die als „Denver-Hexe“ so wunderbar bösartig sein konnte oder der junge Schauspieler, der seine Querschnittslähmung so bewunderungswürdig angenommen hat? Die Antworten darauf dürften unterschiedlich sein, so unterschiedlich wie die Geschmäcker der Gala-Gäste, die der Einladung des Reisewerbesenders „Sonnenklar“ in die Eventhalle des Wunderlands gefolgt waren. Bereits zum fünften Mal wurde am Wochenende in Kalkar die „Goldene Sonne“ verliehen. Sie schien für Preisträger verschiedener Kategorien und deren Laudatoren, erhellte Show-Acts, setzte Unterhaltungs-Sternchen in Szene und verschaffte Ehrengästen wie zahlendem Publikum einen kurzweiligen und durchaus erkenntnisreichen langen Abend.