Kalkar/Xanten: Goldene Sonne diesmal für guten Zweck

Kalkar/Xanten Am 27. April wird in Kalkar die „Goldene Sonne“ verliehen. Die Gala mit vielen Stars vor 1500 Gästen ist wichtig für den Tourismus in der Region.

Letzte Informationen über die „Goldene Sonne“, die der Verkaufssender „Sonnenklar“ zum 13. Mal und davon zum dritten Mal in Kalkar verleiht, gab es jetzt im Xantener Siegfried-Museum. Gemeinsam mit dem Niederrhein-Tourismus, vertreten durch Martina Baumgärtner, und dank Partnerschaften mit Kommunen, dem Airport Weeze und dem Wunderland Kalkar wird auch in diesem Jahr eine Großveranstaltung möglich, die an nicht vielen Orten in Deutschland so denkbar wäre, merkte Sonnenklar-Geschäftsführer Andreas Lambeck an. Selbst in Großstädten gibt es kaum derart große Veranstaltungssäle, an die dann noch ein 1000-Betten-Hotel angebaut ist. „Einzigartig“ sei das Wunderland in dieser Hinsicht – wer weiß, ob der dritte Aufschlag am Niederrhein da tatsächlich der letzte sein muss. Jedenfalls sind die Hoteliers der Umgebung begeistert, am letzten April-Wochenende ihre Häuser voll zu bekommen. Und die vielen Beiträge in unzähligen Medien tun der Sache ebenfalls gut.