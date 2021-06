Gala mit Promis im Wunderland Kalkar : „Goldene Sonne“ soll trotz Corona stattfinden

Kalkar Am 28. August werden wieder Prominente auf Einladung des TV-Reisesenders „Sonnenklar“ in der Kalkarer Messehalle zu sehen sein. Wie die Gala trotz Corona läuft – und wer sich bereits angekündigt hat.

Einlass haben entsprechend der Coronaschutzverordnung für NRW Geimpfte, Getestete und Genesene. Zudem überträgt Sonnenklar die Preisverleihung ab 19.30 Uhr live. Bereits zum vierten Mal findet die von „Wetten dass… ?“-Produzent Holm Dressler inszenierte Live-Show im Wunderland Kalkar statt, wo im Rahmen einer Gala Persönlichkeiten der Tourismus- und Medienbranche geehrt werden. „Wir sind glücklich, grünes Licht für unsere jährliche starbesetzte Gala bekommen zu haben, nachdem die Inzidenzzahlen in Nordrhein-Westfalen beständig gesunken sind und analog das Impftempo auf einem guten Niveau ist. Es ist das erste Live-Großevent hierzulande in diesem Jahr“, erklärt Sonnenklar.TV-Geschäftsführer Andreas Lambeck.

Wer wird auf dem roten Teppich und später auf der Bühne zu sehen sein? Als Preisträger haben bislang unter anderem Politiker Gregor Gysi, Musikkomponist Ralph Siegel sowie die Ex-Sportler Rosi Mittermaier und Christian Neureuther ihr Kommen zugesagt. Auch zählen Heino und seine Frau Hannelore zu den Teilnehmern. Im Showteil treten Tony Christie, Paul Potts & Annemarie Eilfeld, die Söhne Mannheims sowie das Original-Ensemble aus dem Musical „Zeppelin“ auf. Ebenfalls dabei sein wird Stefanie Hertel, die mit Tochter und Ehemann unter dem Bandnamen „More Than Words“ auftreten will.

Höchste Hygiene- und Sicherheitsanforderungen sollen berücksichtigt werden, versprechen die Veranstalter; noch direkt vor der Veranstaltung kann man sich bei Bedarf auf dem Gelände einem Schnelltest unterziehen. Zudem befinde sich der Reisesender in regelmäßigem Austausch mit der Stadt Kalkar. „Derzeit sind wir sehr zuversichtlich, bis zu 1000 Personen für die Gala zulassen zu können“, sagt Lambeck. Neben Desinfektionsspendern in allen Sanitäreinrichtungen und an sämtlichen Eingängen sowie ausreichend Markierungen für die Einhaltung eines Mindestabstands gilt auf der gesamten Veranstaltungsfläche FFP2-Maskenpflicht. Am Platz darf dann die Mund-Nasen-Bedeckung abgesetzt werden. „Wir planen alles so, damit sich unsere Gäste während der Veranstaltung sicher fühlen und eine große Gala mit echten Legenden live erleben können“, sagt Lambeck. Eine nochmalige Verschiebung sei für Sonnenklar keine Option.