Ferienprogramm Mit Fischer Piet durchs alte Grieth und über den Rhein

(RP) „Fischerstädtchen“ nennt sich die Kalkarer Ortschaft Grieth bis heute. Und die Erinnerungen an das, was einst für Wohlstand und Beschäftigung im Dorf am Rhein sorgte, sind überall zu sehen. „Mit Fischer Piet durch die Fischereigeschichte mit Besuch der Fanggründe des Aalschokkers Anita II“ ist das Angebot von Niederrhein-Guide Wilhelm Miesen, das sich an alle Menschen richtet, die Lust haben, einen halben Tag in das bessere Kennenlernen der heimischen Historie zu investieren. Empfohlen wird der Ausflug, der am 7. Juli ab 16.30 Uhr stattfindet, auch explizit Familien, die vielleicht die Ferien ihrer Kinder durch gemeinsame Erlebnisse aufwerten möchten.