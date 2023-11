Vortragsreihe auf der Gaesdonck Altbundespräsident Joachim Gauck spricht im Kreis Kleve

Goch · Der Bundespräsident a.D. tritt am 27. November auf der Gaesdonck in Goch auf. In den vergangenen Monaten hatte sich der frühere DDR-Bürgerrechtler immer wieder besorgt über den Zustand der Demokratie gezeigt.

02.11.2023, 13:27 Uhr

Joachim Gauck bei einer Podiumsdiskussion an der Hochschule Rhein-Waal. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)