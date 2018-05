Kreis Kleve: Gärtner mit gemeinsamer Vermarktung

Kreis Kleve Die Betriebe müssen mit der neuen internationalen Marktstruktur umgehen. Wo es früher viele kleinere Abnehmer gab und auch einen Zwischenhandel, steht Produzenten nun die geballte Marktmacht der Supermärkte direkt gegenüber.

Matthias Draek ist daher 2011 den Weg in eine Kooperation gegangen. Er ist Miteigner der "Neurather Gärtner", eines Betriebes in Grevenbroich, in dem sich vier selbstständige Gärtner zusammengetan haben. Alle haben zusätzlich weiterhin ihre eigenen Betriebe. Die Vermarktung wird jedoch teilweise gebündelt und die Verpackung aller Tomaten läuft über eine voll automatisierte Anlage am Draek'schen Betrieb in Straelen. 80 Mitarbeiter sind dort in der Spitze für die Verpackung beschäftigt, rund 50 im Draekschen Tomatenbetrieb.

Denn die Konkurrenz sei groß. Auch die internationale. "Wir können in Deutschland nur im Sommer produzieren. Italien produziert im Winter im Süden, im Sommer im Norden", sagt Christoph Straeten. Die Personalkosten sind in Italien zudem viel geringer. Für Matthias Draek liegt die Konkurrenz vor allem in Belgien und den Niederlanden. "Bei uns ist Energie ein großer Faktor, für Licht und Heizung in den Treibhäusern. Und die ist in den Nachbarländern teilweise nur halb so teuer", berichtet Draek. Besonders die Handhabung der EEG-Umlage Deutschlands ärgert die Neurather Gärtner, von der andere Branchen befreit werden, darunter auch Lebensmittelhersteller, aber keine Produzenten. In einem globalisierenden Markt müssten auch globalisierte Bedingungen herrschen, betonen sie. Zum Glück, fährt Christoph Straeten fort, finde beim Kunden langsam wieder ein Umdenken statt hin zu mehr Regionalität und Saisonalität. "Regionalität ist unser einziger Vorteil gegenüber dem Ausland", sagt er.