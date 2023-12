Ein Naturschauspiel Gänse-Safaris starten wieder am Niederrhein

Hunderttausende Wildgänse überwintern zurzeit am Niederrhein. Im Dezember und Januar sind es so viele wie zu keiner anderen Zeit. Die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein bietet Gänsesafaris und Abendspaziergänge an, bei denen Naturbegeisterte ganz nah an die Wildgänse herankommen.