Diskussion um Klever Fußgängerzone Spur für Fahrräder und Verbot für E-Scooter?

Wie schaut die Zukunft der Klever Fußgängerzone aus? Wie berichtet will die FDP-Fraktion einen Antrag stellen, Radfahrer aus dem Innenstadtbereich zu verbannen. Andere Politiker fordern mehr Polizeipräsenz, um bestehende Regeln durchzusetzen, oder umfassendere Aufklärung der Verkehrsteilnehmer. Denn: Rasende Radfahrer und slalomfahrende E-Scooter-Fahrer sorgen immer wieder für gefährliche Situationen, vor allem auf der Großen Straße und an der Engpassstelle Elsabrunnen. Daher hat die Stadtverwaltung jüngst auch sieben Neonschilder aufgestellt, um an die Schritttempo-Regel zu erinnern. Zum Hintergrund: Radfahren ist in der Innenstadt ausdrücklich freigegeben, werktags von 19 bis 11 Uhr sowie sonn- und feiertags. Für E-Scooter gilt das nicht.