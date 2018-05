Fußgängerin und Hund kommen bei Unfall ums Leben

Kerken Eine Fußgängerin und ein Hund sind am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der B9 bei Kerken ums Leben gekommen. Die Frau wurde nach ersten Informationen der Polizei auf dem Gehweg von einem Auto angefahren.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war die Frau am Morgen mit zwei Hunden auf dem Gehweg an der B9 bei Kerken unterwegs gewesen. Den Angaben zufolge starben die Frau und ein Hund nach der Kollision noch am Unfallort. Der andere Hund hat laut Polizei überlebt.

Laut Polizei bog gegen 7.10 Uhr ein 28-jähriger Mann aus Nettetal in einem 3er BMW bei Grün vom Parkplatz eines Einkaufszentrums nach rechts auf die B 9 in Richtung Krefeld ab. Ein 52-jähriger Mann aus Kerken war in einem VW Polo auf der B 9 in Richtung Krefeld unterwegs. In der Einmündung stießen beide Fahrzeuge zusammen.