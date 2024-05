Fußball-Experten beim Talk in Kleve „Ein Sommermärchen täte Deutschland richtig gut“

Bernard Dietz weiß genau, was es braucht, um bei einem großen Turnier zu bestehen. Als Kapitän holte er 1980 mit der deutschen Mannschaft den Europameister-Titel. Wenn Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Florian Wirtz und Kollegen am 14. Juni beim EM-Auftaktspiel gegen Schottland auflaufen, wird der 76-Jährige ihnen noch letzte Tipps mit auf den Weg geben können. Denn Dietz wird mit der Frau von Franz Beckenbauer (Kapitän beim EM-Titel 1972) und Jürgen Klinsmann (1996) die Trophäe auf den Rasen in der Allianz-Arena tragen. „Ich bekam vor einigen Tagen Post vom DFB: Ich werde den Pokal ins Stadion tragen“, sagte Dietz am Donnerstagabend beim EM-Talk des Presseclubs im Casa Cleve.