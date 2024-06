„Wo geht die Reise hin?“ So läuft die Suche nach Hooligans bei Grenzkontrollen zur Fußball-EM

Samstag, 10.55 Uhr auf der niederländischen A12. Die Grenze zu Emmerich und damit die deutsche A3 ist schon in Sichtweite – doch der Verkehr stockt. Die Fahrbahn ist gesperrt. Jedes Fahrzeug, das die Grenze passiert, wird über den Rastplatz Knauheide in Emmerich-Elten geleitet. Es geht durch ein einspuriges Nadelöhr. Grund ist keine Baustelle, sondern eine Grenzkontrolle der Bundespolizei. Gut 100 Einsatzkräfte warten am Rastplatz Knauheide.