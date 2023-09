Fusionsgespräche laufen Großer Klinikverbund am Niederrhein „auf der Zielgeraden“

Warum es deutlich länger dauert als zunächst gedacht, auch dafür gibt es in der Mitteilung eine Begründung: „Die sehr dynamischen Rahmenbedingungen fordern intensive Gespräche über langfristig tragfähige Versorgungskonzepte für die Region. So unterzieht die neue Krankenhausplanung des Landes NRW die Krankenhauslandschaft in einem bereits laufenden Prozess einer grundlegenden Reform. Der Bund arbeitet parallel an einer Krankenhaus-Reform. Vor diesem Hintergrund wurden die Gespräche nicht – wie ursprünglich geplant – zum Ende des Jahres 2022 abgeschlossen“, heißt es. Dies sei nun im weiteren Verlauf des Jahres 2023 geplant.