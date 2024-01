Sitzung in Bedburg-Hau Funkturm Hau meldet sich zurück im Sitzungskarneval

„Ihr habt die Kleinen gesehen, Ihr habt die Großen gesehen“, so Präsident Marcel Rüdger – „und dazwischen kommen als unsere Mittleren: die Fünckchen“. Diese begeisterten in neu geschneiderten Uniformen mit ihrem Gardetanz. Dann musste der Präsident sich eingestehen, bei der Generalprobe das „Alt“ bei den Showgirls aus Alt-Kalkar unterschlagen zu haben, was dort mit lautstarken Protesten quittiert wurde. Das „Schützenfest“ beeindruckte mit akrobatischen Einlagen den Saal. Es folgten die „schrägen Harmonists“, eine karnevalistische Hommage an die legendären „Comedian Harmonists“, sowie die neu gegründete Showtanzgruppe „Red Poison“.