Fundstücke durch Niedrigwasser : Was der Rhein in Kleve an seinen Ufern alles preisgibt

Kleve Wer derzeit am Klever Rheinufer entlang spaziert, findet allerlei Unrat, den der Fluss bisher verborgen hat. Auch Schiffswracks tauchen entlang des Flusses auf. In anderen Städten wird bereits vor Weltkriegsmunition gewarnt, die sich noch im Schlamm verbergen könnte.

Kurz vor seinem Tod versenkt Hagen den Nibelungenschatz im Rhein. Als ihm der Kopf abgeschlagen wird, weiß niemand mehr, wo der kostbare Hort zu finden ist. So steht es im Nibelungenlied geschrieben. Ohne Zweifel ist das Rheingold einer der berühmtesten Schätze der Literaturgeschichte – und das seit Jahrhunderten. Mittlerweile muss man trocken feststellen: Wenn es das Gold tatsächlich geben würde, 2022 wäre es zum Vorschein gekommen. Der Rheinpegel bei Emmerich lag am Freitagmittag bei minus zwei. Was in diesen Zeiten sogar eine gute Nachricht ist: Am Donnerstag hatte er noch bei minus vier gelegen.

Trockenheit und Dürre haben den Rhein so tief in sein Flussbett zurückwandern lassen wie noch nie zuvor in der Geschichte der Aufzeichnungen. Schon jetzt steht fest, dass 2022 ein neues Rekordjahr wird. Und je niedriger der Pegel fällt, desto mehr gibt der Fluss an seinem Ufer frei. Wir haben uns auf Spurensuche am Rhein zwischen und dabei zwar kein Gold gefunden, aber allerlei Unrat, der in diesen Tagen zum Vorschein kommt.

Info Rhein ist tiefer als sein Pegelstand Bisheriger Tiefststand Der bisherige Tiefststand des Rheins bei Emmerich lag im Oktober 2018 bei 7 Zentimetern. Der wurde bereits jetzt unterschritten. Am Donnerstag lag er bei -4 Zentimeter. Rhein tiefer als der Pegel Bäche, Seen oder Flüsse können deutlich tiefer sein, als es der jeweilige Pegelwert angibt. Das untere Ende der Pegellatte ist der Pegelnullpunkt, nicht zu verwechseln mit dem tiefsten Punkt eines Gewässers. Ein Wasserstand von null Zentimetern bedeutet daher auch nicht, dass das Flussbett trocken liegt, sondern, dass die Pegellatte nicht mehr ins Wasser eintaucht. Für die Schifffahrt ist die Fahrrinnentiefe ausschlaggebend. Und die ist deutlich tiefer.

Wer sich bei Kleve auf den Weg macht, ist dabei sicher nicht allein. Viele Schaulustige säumen derzeit das Ufer. Ihnen sei eine Warnung mit auf den Weg gegeben: Sowohl in Köln als auch in Bonn haben Passanten kürzlich Granaten im Uferbereich gefunden. In beiden Fällen handelte es sich um Kriegsmunition. Die Städte bitten Spaziergänger, das unbefestigte Ufergelände nicht zu betreten. Denn es sei davon auszugehen, Kostenpflichtiger Inhalt warnt auch die für die Kampfmittelräumung zuständige Bezirksregierung Düsseldorf, dass noch mehr solcher Munition im Rhein liege. Und diese kann unter Umständen auch nach Jahrzehnten im Schlamm noch explodieren.