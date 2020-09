Schulzeit in der Corona-Pandemie : Wenn’s was bringt, ist es okay

Anfangs mussten die Schüler in NRW im Unterricht noch anziehen, jetzt dürfen die Maske auch wieder auf dem Mäppchen liegen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

KREIS KLEVE Immer wieder neue Regelungen betreffen die Corona-Bedingungen der Schüler. Ein 14-Jähriger beschreibt, wie er die vergangenen Monate und die derzeitige Situation empfindet.

Weiterleiten Drucken Von Johannes Settnik

Seit Mitte August, vielleicht wissen Sie das nicht so genau, ist wieder Schule. Hätte es den Lockdown und die Monate seit März nicht gegeben, fänden wir Schüler den neuen Unterricht wahrscheinlich ziemlich komisch. Weil wir aber so lange Homeschooling hatten und uns an so viel Neues gewöhnen mussten, geht es jetzt gefühlt fast wieder normal zu. Immerhin müssen oder dürfen wir wieder jeden Tag zur Schule, wenn auch immer eine Maske zur Hand sein muss.

In den ersten Wochen nicht nur „zur Hand“ – da mussten wir sie bekanntlich sogar bei 35 Grad Hitze auch während des Unterrichts aufbehalten. Das ist inzwischen anders, jedenfalls ein bisschen. Aber ich blicke nochmal rückwärts. Die Schule funktionierte vor den Ferien eine Weile so, dass wir ein bis zweimal die Woche dorthin mussten. Mit Maske, Abstand zwischen den Sitzplätzen, dort sitzend durften wir sie aber abnehmen. Einige Wochen später, eben nach den Ferien, wurden die Regeln geändert. Ab dann mussten die Masken auch im Unterricht getragen werden. Das war deswegen, damit wieder alle gleichzeitig die Schule besuchen konnten. Und beim Tragen der Maske mussten wir nicht mehr auf Lücke und in Kleingruppen arbeiten.

INFO Ministerin : Maskenpflicht nicht nötig Änderung Die NRW-Regierung hatte zum Schuljahresstart versprochen, Ende August die Maskenpflicht im Unterricht zu überprüfen. Das Ergebnis war, dass seit Anfang September eine Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes während des Unterrichts nicht mehr besteht. Selbstbestimmt Einige Schulen behalten die Maskenpflicht bei, weil der Abstand nicht eingehalten werden und sie Virenübertragung fürchten.

Das war aber zuerst eine ziemliche Schinderei. Viele bewunderten uns dafür, dass wir diese ersten Wochen durchhielten, an unserer Schule gab es nicht einmal hitzefrei. In der brüllenden Hitze der ersten Schultage wurde es einigen ziemlich flau, wirklich passiert ist aber nichts. Zum Glück blieb das dauerhafte Maske-tragen aber nicht die Dauerlösung. Wie soll man sich auf den Unterricht konzentrieren, wenn man nur daran denkt, den Mund-Nasen-Schutz endlich wieder ablegen zu können. Inzwischen sitzen wir ohne Maske im Unterricht, in der Pause, in den Gängen und im Schulbus müssen wir sie aber tragen. Langsam hat man sich an die Dinger gewöhnt, aber nervig sind sie trotzdem. Meine Meinung: Wenn’s was bringt, ist es okay.

Abgenommen werden dürfen sie in der Pause nur beim Essen und bei gegebenem Abstand. Mit dieser Regelung fühlen sich die meisten Kinder und Jugendlichen deutlich wohler und sind im Unterricht mehr bei der Sache. In meiner Klasse tragen meistens etwa 25 von 27 Schülern die Maske während der Stunden nicht. Das scheint aber nicht überall so zu sein. Ich habe meinen Cousin gefragt, wie das bei ihm so ist. Er sagte mir, dass in seiner Klasse die meisten Kinder die Masken tragen. Er meint, etwa 20 von 28 hätten sie noch auf. Ich denke, dass bei den Kleineren (er ist in der sechsten Klasse, ich in der neunten) der Einfluss der Eltern eine größere Rolle spielt.

In unserem Jahrgang gibt es unterschiedliche Gründe für das Anbehalten der Maske. Beispielsweise hat der eine oder andere Familienmitglieder, die zu einer Risikogruppe gehören. Andere fühlen sich einfach besser dabei, ein bisschen Extra-Sicherheit mitzunehmen. Manchmal vergesse ich tatsächlich, die Maske abzuziehen – erstickt bin ich noch nicht. Die Lehrer sagen, dass wir Schüler selber entscheiden dürfen. Wenn allerdings ein Lehrer darauf besteht oder ein Schüler darum bittet, ist der Mund-Nasen-Schutz dann doch wieder nötig. Eine Ausnahme gilt auch für den Differenzierungsbereich, weil dann Schüler verschiedener Klassen zusammenkommen – in diesen Stunden werden wir um das Tragen eines Mund-Nasenschutzes gebeten. Ganz schön kompliziert, oder?

Weil Jugendliche ja nicht nur Schüler sind, sondern meistens auch im Sportverein aktiv oder ein Musikinstrument spielen (in meinem Fall zwei Instrumente), gibt’s auch da viele Extras zu berücksichtigen. Tischtennistraining hat lange nicht stattgefunden, inzwischen werden wir immer zu einzelnen Terminen eingeladen. Doppel spielen ist verboten. Klavier ging längere Zeit so, dass ich Unterricht übers Handy bekam, jetzt sitze ich auf Abstand mit meiner Lehrerin in einem Raum, die Tasten werden ständig desinfiziert.