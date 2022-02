Auto bleibt auf Dach liegen : Fünf Verletzte bei Unfall in Kranenburg

Kranenburg Bei einem Unfall am Samstag in Kranenburg sind fünf Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung voll gesperrt.

Gegen 14.30 Uhr befuhr eine 27-Jährige aus Arnheim mit ihrem schwarzen Mercedes die Hauptstraße (K44) in Kranenburg-Wyler. An der Einmündung zur B 9 beabsichtigte sie, nach links in Fahrtrichtung Nimwegen abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 26-Jähriger aus Nimwegen die B 9 mit seinem roten Fiat in Richtung Goch. Beim Abbiegen übersah die Fahrerin des Mercedes den von links kommenden Fiat. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Fiat überschlug und auf dem Dach liegen blieb.