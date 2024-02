Schon viele Termine für 2025 vergeben Wo man in Kalkar heiraten kann

Wo kann diese stattfinden? Die Hälfte möchte die Zeremonie im Ratssaal erleben, die andere Hälfte teilt sich auf die Burg Boetzelaer in Appeldorn, die Kalkarer Mühle oder den Mühlenhof in Niedermörmter auf. An der Burg und am Mühlenhof kann auch draußen geheiratet werden. Überall sind die Kulissen bestens für schöne Fotos und den Sektempfang geeignet, an Musik ist alles möglich von der „Konserve“ übers Klavierspiel am Rathaus-Flügel bis hin zu Live-Auftritten von Bands.