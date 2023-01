Einsatz in Kleve Fünf neue Feuerwehrmänner auf der Schanz

Der fünfte im Bunde ist Fred Koot. Er stammt aus den Niederlanden, ist 57 Jahre und wohnt seit 2006 in Schenkenschanz. „Ich wurde öfter mal gefragt, ob ich mitmachen möchte, aber ich habe immer gedacht: Uniformen sind nicht so mein Ding“, sagt er und lacht. Aber als dann die Überschwemmungen an der Ahr kamen, hatte er das Bedürfnis, sich für seine Mitmenschen zu engagieren. „Ich wollte einfach da sein, wo man mich braucht“ Er ist ein sportlicher Typ und steckt dahingehend so manch Jüngeren in die Tasche, wie seine Kameraden zu berichten wissen. Auch er hat das Modul 1 der Grundausbildung bestanden. Er ist gleichzeitig mit Michael Röhrig in die Feuerwehr Kleve eingetreten.